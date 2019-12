Descrizione evento: Domenica 22 dicembre 2019, alle ore 16.30, gli anziani ospiti della Casa di Riposo Fondazione Opera Pia Lavatori Mariani della Città di Trecastelli assisteranno, assieme ai loro familiari, al “Concerto Natalizio per i Nonni” della Corale Luigi Tonini Bossi di Senigallia. L’incontro musicale inviterà i nonni della Casa di Riposo e gli spettatori all’ascolto di musica sacra d’ispirazione natalizia con sonorità e ritmi tipici dell’America latina, cui si aggiungeranno alcuni brani classici, interpretati da bellissime voci, sotto la guida del Maestro Massimo D’Ignazio. La Corale Luigi Tonini Bossi è stata fondata nel 1979 a Senigallia, e, nel 1987, ha assunto l’attuale denominazione in omaggio al pianista e compositore senigalliese Luigi Tonini Bossi, scomparso prematuramente. La corale, che oggi si avvale di quaranta elementi, è diretta dal M° Massimo D’Ignazio, che ha iniziato giovanissimo lo studio della musica con il M° Luigi Tonini Bossi e si è diplomato in Musica Corale e Direzione del Coro al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, seguendo successivamente numerosi corsi di perfezionamento. Il gruppo ha tenuto concerti, oltre che in Italia, in Francia, Germania, Polonia e Ungheria. Tra le varie esibizioni, il coro annualmente esegue due importanti concerti: il Tradizionale Concerto di Natale e il Concerto di Pasqua, avvalendosi, in base alle opere prescelte, della presenza di solisti e musicisti di fama nazionale e internazionale. Il Coro vanta un repertorio che spazia dalla musica barocca a quella contemporanea, dall’operetta al jazz e al rock. Ha inoltre eseguito diverse registrazioni per la RAI. Il concerto, promosso dalla Casa di Riposo Fondazione Opera Pia Lavatori Mariani e dalla Città di Trecastelli, vuole essere un’occasione per far trascorrere un pomeriggio di serenità agli anziani e ai loro familiari, in attesa del Natale.