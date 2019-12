Descrizione evento: STAGIONE CONCERTISTICA DI CAMERINO, SI INIZIA SABATO CON GIUSEPPE ALBANESE E LA FORM

Il pianista calabrese alle ore 21.30 inaugura la 50esima edizione della gioventù musicale





La Stagione Concertistica della Gioventù Musicale di Camerino inaugura la sua 50^ edizione con il concerto di sabato 21 dicembre alle ore 21:30 presso il Centro Benedetto XIII. Sul palco dell’auditorium, gentilmente concesso dall’Università di Camerino, salirà il grande pianista internazionale Giuseppe Albanese che eseguirà i due Concerti per pianoforte e orchestra di Franz Liszt con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta dal Maestro Carlo Tenan. Completeranno il programma il Walzer e la Polonaise tratti dall’opera Evgenij Onegin di Pëtr Il’i? ?ajkovskij, più una ricca selezione di Danze ungheresi di Johannes Brahms.



Tra i più richiesti pianisti della sua generazione, Giuseppe Albanese debutta nel 2014 con la prestigiosissima etichetta discografica Deutsche Grammophon con un album dal titolo “Fantasia” con musiche di Beethoven, Schubert e Schumann. Segue nel 2015 il suo secondo album DG “Après une lecture de Liszt”, interamente dedicato al compositore ungherese. Nel marzo 2016 Decca Classics inserisce nel box con l’opera omnia di Bartók la sua registrazione del brano “Valtozatok”. A gennaio 2012 pubblica per il mensile “Amadeus”, in occasione dei 150 anni dalla nascita dell’autore, un CD monografico con musiche di Debussy. Il suo CD “1900 – Yearbooks of 20th Century Piano” è stato recensito come CD del mese dal mensile Suonare News e 5 stelle sia nel giudizio tecnico che artistico dal mensile Amadeus. Giuseppe Albanese ha suonato in recital e con orchestra nelle più importanti sale del mondo (Konzerthaus di Berlino; Mozarteum di Salisburgo; St. Martin in the Fields e la Steinway Hall di Londra; la Salle Cortot di Parigi; Filarmonica di San Pietroburgo…), collaborando con direttori del calibro di James Conlon, Dmitri Jurowski, Daniel Oren, Donato Renzetti, Hubert Soudant, Jeffrey Tate ecc. In Italia ha suonato per le maggiori stagioni concertistiche e nei più importanti teatri.



Il cartellone della 50^ Stagione Concertistica riprenderà poi domenica 26 gennaio 2020, con la violinista Diana Tischenko e il pianista Mao Fujita in un articolato programma con musiche di Beethoven e Ravel presso il Polo Scolastico provinciale. Anche i successivi 4 concerti si terranno di domenica (con inizio alle ore 17:30) al polo scolastico, con i migliori giovani artisti del panorama internazionale: domenica 16 febbraio duo Margherita Succio (violoncello) e Yevheniya Lysohor (pianoforte); domenica 23 febbraio Quintetto a fiati Eismos; domenica 1 marzo Quartetto d’archi Marmen; domenica 8 marzo Aristo Sham (pianoforte). Giovedì 12 marzo sarà invece la volta del vincitore del Premio Urbani 2019, Elias Lapia (sax contralto), ad esibirsi in trio presso l’aula galleria di Palazzo Castelli. La rassegna terminerà il 22 maggio 2020 con un concerto a due organi dei maestri Walter D’Arcangelo e Maurizio Maffezzoli che si “sfideranno” nella Basilica di San Venanzio.



Per ulteriori informazioni sulla stagione si può consultare il sito www.jeunesse.it, scrivere una mail (gmi_camerino@libero.it, oppure info@musicamdo.it), telefonare ai numeri 338.3821153 – 328.6111678. Il costo del biglietto intero è di euro 10, ridotto ad euro 5 per gli studenti universitari; ingresso libero invece per gli studenti delle scuole medie e superiori e gli under 14.



La 50^ Stagione della Gioventù Musicale è realizzata con il contributo del Comune di Camerino e gli interventi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Marche e l’Università di Camerino. Sostengono il cartellone musicale anche il Rotary Club, Contram Servizi, Valli Pianoforti e Corrado Zucconi che mette a disposizione un prezioso pianoforte a coda Steinway & Sons. La rassegna propone anche quest’anno il felice connubio con MUSICAMDO, associazione impegnata da 15 anni nell’organizzazione di eventi di spessore, vero punto di riferimento sul territorio per la musica jazz.