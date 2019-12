Descrizione evento: Sabato 21 dicembre alle ore 16,30 presso la Sala convegni di palazzo Oliva, si terrà la presentazione del romanzo storico di Ettore Baldetti “Un cavaliere e un Santo alla Crociata”.



Riportiamo la nota inviataci dall’autore il romanzo è stato già presentato a Cagli e a Senigallia, sabato 14 e martedì 17 dicembre rispettivamente presso il Chiostro di San Francesco e la Biblioteca ‘Antonelliana’. "Un cavaliere e un santo alla Crociata. Odio e amore in una guerra assurda." La narrazione ha come sfondo un evento celebrato quest’anno nell’ 800° anniversario: il viaggio di Francesco d’Assisi per far visita al Sultano d’Egitto e cercare la pace durante la V Crociata, salpando nel giugno del 1219 da Ancona con un convoglio navale di aiuti militari, in cui erano presenti dei cavalieri di Cagli. Le storie dei due protagonisti, un superbo libertino e l’ispirato “poverello d’Assisi”, si incontrano e si scontrano per poi ritrovare una comune meta nel rispettoso confronto con i fratelli diversi, all’interno di un microcosmo sociale che assisteva al tramonto dei tradizionali valori della cavalleria feudale, oscurati dalla potenza economica della borghesia cittadina. Il viaggio dei militari cagliesi verso Ancona si incentra nella limitrofa città costiera di Senigallia, di fatto controllata nel Duecento dall’ordine dei cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, chiamato altresì degli Ospitalieri, i quali detenevano un palazzo fortificato nel cuore del centro storico, dove sorgevano anche una chiesa dedicata alla Maddalena, la loro santa prediletta, e delle sedi religiose lungo le strade dell’hinterland, a S. Maria di Boio presso Cesano, a S.Anastasio di Scapezzano, a S. Giovanni di Ostra Vetere e a Filetto. Nell’occasione sarà proiettato il servizio filmato dell’emittente televisiva Tvrs Marche, curato dal giornalista Umberto Martinelli nella primavera scorsa, dedicato ad una drammatizzazione commentata dello stesso evento storico, realizzata dagli allievi della classe III°A del Liceo Scientifico “E.Medi” di Senigallia, coadiuvati dai colleghi della IV°B, nell’ambito dell’ “Alternanza Scuola Lavoro”. La produzione è basata su una ricerca storiografica, “La V Crociata e San Francesco d’Assisi nelle fonti di Cagli”, apparsa nel 2005 nella rivista “Picenum Seraphicum” e pubblicata nell’appendice del romanzo, che, ulteriormente presentato venerdì 20 e sabato 21 dicembre a San Lorenzo in Campo e Sassoferrato, si è avvalso altresì della collaborazione del grafico Mirko Procaccini, creatore del progetto della copertina, e del fotoreporter Giorgio Pegoli, che ha offerto la foto del Santo Sepolcro per i manifesti pubblicitari.