Descrizione evento:

Fonte della Serpe - Osimo Stazione

saluta il 2019 così!!!!!

Due artisti che sono ormai di casa

e che non hanno bisogno di presentazioni:

JOE DELIRIO in Electro Wave Live Set +

RICCARDO ANGIOLANI in Dark Wave Dj Set

JOE DELIRIO, con le sue macchine elettroniche, nel suo stile inconfondibile, in una Live Performance dal sound elektrowavepostpunk anni 80.

RICCARDO ANGIOLANI/RCD che ci regalerà una sua perfetta selezione di brani dark-electro-new-wave-gothic-punxrock come siamo soliti ascoltare e ballare.

Apertura porte ore 19,30

Inizio live ore 22,00

Dj Set a seguire

Per cenare necessaria prenotazione

Link evento su Fb:

https://www.facebook.com/events/607965499970433/

Link con mappa per raggiungere Fonte della Serpe:

https://goo.gl/maps/nDiK5FAA1B82

Per info e prenotazioni cena:

cell. 373 7518889 (anche su whatsapp)

o scriveteci nella messaggeria della nostra pagina Fb



FONTE DELLA SERPE

Via Flaminia Prima, 43

Osimo Stazione (An)



Ingresso soci Arci