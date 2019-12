Descrizione evento: Usufruendo del bellissimo e tipico borgo di Villa Ficana, per un pomeriggio si trasformerà nella piccola Betlemme di più di 2000 anni fa, quando la nascita di un bambino in una capanna stravolse la storia di quasi tutto il pianeta.

Ad accogliere i visitatori, oltre all’ambientazione, ci saranno personaggi vestiti come nell’epoca, che oltre a mostrare i mestieri di una volta, offriranno dei piccoli assaggi, fino ad arrivare al cuore dell’evento con la visita alla capanna, dove troveranno Maria, Giuseppe e il Bambino Gesù riscaldato dal bue e l’asinello.