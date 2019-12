Descrizione evento: Domenica 5 gennaio 2020, alle ore 16.30, si terrà al Teatrino Comunale “G. Leopardi” a Castel Colonna di Trecastelli la proiezione del cartone animato GLI INCREDIBILI 2. Il lungometraggio d’animazione è il seguito de “Gli Incredibili – Una normale famiglia di supereroi”. La storia ha come protagonisti il piccoletto di casa, che la famiglia di supereroi pensava non avesse poteri, e la madre, che se ne va a salvare il mondo. L’ultimo nato della famiglia infatti non è affatto sprovvisto di poteri, come invece temevano mamma Helen e papà Bob. Quando appunto non è nel seggiolone o nel box giochi, il neonato Jack-Jack lancia fiamme, gattona sulle pareti e compie molte altre cose “incredibili”. I poteri del piccolo spiazzeranno anche papà Mr. Incredibile, che si trova in un’insolita veste di padre a tempo pieno e alle prese con incombenze domestiche quotidiane. Questa volta toccherà alla moglie Elastgirl uscire dal contesto familiare e trascinare tutta la famiglia in una nuova coinvolgente avventura… Un’imperdibile commedia di grandissimo successo che, tra divertimento e scene esilaranti, darà modo di trascorrere a grandi e piccini un pomeriggio all’insegna del divertimento. L’evento, promosso dalla Città di Trecastelli, è a ingresso libero.