Descrizione evento: Escursione sulla vetta di una delle montagne più belle delle Marche, il Monte Strega! Circondati dalle cime innevate del Catria e del Cucco, cammineremo tra i paesaggi e i panorami che spaziano dall’Appennino al mare, rimarrete stregati dalla Strega! Percorso: Parco Daini - Le Fonti - Monte Strega - Poggio Prato Tondo - Parco Daini. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di sabato 4 gennaio. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 470 m Tempo di percorrenza effettivo: 2 ore Lunghezza: 7 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Parco Daini di Montelago, ore 10:00, Unnamed Road, 60041 Sassoferrato AN, Italia,

Altri ritrovi Senigallia (AN), Caffetteria Senigalliese, Via delle Viole 20, ore 9:00 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito