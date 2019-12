Descrizione evento: DANZA DELLA VITA



Danza della Creazione, della Creatività.

Dopo esserci ancorati alla Terra e proiettati verso il Cielo grazie al Respiro, esploreremo le nostre Potenzialità attraverso i movimenti della Danza del Ventre.

In questo Seminario verranno studiati i movimenti chiusi ed aperti, circolari (o femminili), lineari (o maschili) delle differenti zone del Corpo.

Armonizzeremo le singole parti preventivamente controllate in maniera isolata con la fluidità delle Onde e trasformeremo quest’ultime in Vibrazioni.

Vedremo le relazioni dei movimenti di questa Danza con i Chakra.

Coadiuvati da suoni, colori ed essenze profumate, andremo alla ricerca della nostra personale Danza. Attraverso l’improvvisazione, potremo far emergere ed osservare le nostre Perle nascoste.

Termineremo con un Rilassamento Profondo al Suono delle Campane Tibetane.

...per salutarci e condividere ancora insieme la bella esperienza, ci coccoleremo con thè e biscottini.

Il Seminario è aperto a tutti (Donne e Uomini).

Abbigliamento: abiti morbidi (tuta, leggins …), un foulard da mettere ai fianchi (per una migliore propriocezione del bacino … no cinte con medaglie). Si lavora scalzi (calzini di cotone, no gommini antiscivolo).

Portare un tappetino e una coperta (per il rilassamento finale).



Domenica 26 Gennaio ore 15.30/17.45 al Centro Marurù di Civitanova Marche





ROSARIA DI CHIARA è nata l’8 Novembre 1971 a Civitanova Marche.

Nel ’90 si trasferisce a Perugia per frequentare l’I.S.E.F. Qui rimarrà per 20 anni lavorando in rinomati Centri Wellness e Scuole di Danza umbri.

Sempre nel’90 fa il suo primo incontro con la Danza Orientale, grazie ad un Seminario Residenziale di Danze del Maghreb in Algeria. Dal ’99 studierà la Raqs Sharqi in maniera sistematica in Italia e all’Estero con numerosi Insegnanti. Insegna Danza del Ventre dal 2001 e dal 2003 si esibisce professionalmente con questo tipo di Danza collaborando con Compagnie Teatrali e musicisti.

Lo spirito eclettico la spingerà a studiare differenti generi Coreutici e a sperimentare anche ciò che definisce una Danza Statica. Ha posato, infatti come modella per l’Accademia di Belle Arti di Perugia.

Da sempre affascinata dall’arte del massaggio, ha frequentato diversi corsi (tecniche di base, riflessologia plantare, Pranic Healing, Massaggio sonoro con Campane Tibetane, Watsu). Suo Padre sostiene che ha le “Mani d’Oro”: effettua trattamenti con oli essenziali e massaggio sonoro con le Singing Bowls.

Pratica Yoga, Qi Gong, Teatro. Studia l’organetto diatonico da autodidatta.