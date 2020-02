Descrizione evento: Effetti Personali è il nuovo progetto che omaggia in chiave pop-rock, le più belle canzoni del panorama musicale Italiano, con l'aggiunta dei nostri " effetti personali" . Eseguiremo i più grandi successi di Lucio Battisti, Edoardo, Bennato, Franco Battiato, Vasco Rossi, Fabrizio De Andre' e PFM, Zucchero, Francesco De Gregori, e molti altri. Potrete ascoltarci nella nuova formazione 2020, con nuovi brani in scaletta!! Band: LORENZO FUSCO Voce, e chitarre MARCO GIUSEPPONI Voce e chitarre STEFANO RONCAGLIA Voce, Piano&Tastiere PAOLO MARTELLINI Basso STEFANO CASONI Batteria&Percussioni cena dalle 20:00 musica live dalle 22:30 info e prenotazioni al 3391383119 Il locale si trova in via Cristoforo Colombo 7, a Montegranaro, di seguito il link google maps ! https://www.google.it/maps/place/43%C2%B014'08.2%22N+13%C2%B038'09.8%22E/@43.235601,13.6355058,19z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x13320b80aa7481dd:0x7880e8be8882825d!2sVia+Cristoforo+Colombo,+7,+63812+Montegranaro+FM!3b1!8m2!3d43.235339!4d13.6359695!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d43.2356004!4d13.6360533