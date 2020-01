Descrizione evento: Il Museo Nori De’ Nobili di Trecastelli propone per la giornata di lunedì 6 gennaio 2020, alle ore 17.30, la visita guidata straordinaria 30 ARTISTI PER DISOBBEDIENZE. L’evento, a conclusione delle festività, si terrà nelle sale del Centro Studi sulla Donna nelle Arti visive Contemporanee e sarà una visita guidata alla scoperta della mostra DISOBBEDIENZE. La visita guidata vedrà la presenza di alcuni degli artisti autori delle opere in esposizione e si concluderà con un reading dalle lettere di Florence Nightingale, tratte dal libro Ever yours Florence Nightingale e le altre, edito da Ventura Edizioni, di cui sarà presente l’autrice Mariangela Lando. L’iniziativa darà modo di apprezzare in modo inconsueto e coinvolgente la mostra DISOBBEDIENZE, andando ad approfondire le opere dei trenta artisti in esposizione, alcuni appartenenti al territorio marchigiano e altri provenienti da tutta Italia e dall’estero che, tra pittura, scultura, disegno e installazioni, hanno interpretato liberamente la propria idea di “disobbedienza”.La partecipazione all’evento è a ingresso libero.