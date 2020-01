Descrizione evento: Escursione in una delle più giovani Riserve Naturali delle Marche che racchiude piccoli gioielli come il villaggio arroccato di Elcito e la maestosa faggeta di Canfaito. Il percorso si snoda tra ampi e panoramici pascoli per poi proseguire in salita fino ai Prati di San Vicino, da qui il sentiero si dirige verso Canfaito attraversando boschi e percorrendo suggestivi tratti di cresta per poi concludersi nel "magico mondo" della secolare Faggeta di Canfaito. Prezzo adulti: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 600 m Tempo di percorrenza effettivo: 4 ore Lunghezza: 11 km Ritrovo principale Ore 9:30 - Elcito (San Severino Marche - MC), , Vedi tutti i dettagli nel nostro sito