Descrizione evento: Quale giorno dell'anno unisce musica scozzese, danze, birra e poesia? La ROBERT BURNS' SCOTTISH NIGHT naturalmente!



CHE COS’È LA BURNS NIGHT?

La Burns Night è l'anniversario della nascita di Robert Burns, e si festeggia il 25 gennaio di ogni anno, giorno della nascita del poeta scozzese o in prossimità di questa data.



La Burns Night si festeggia con una BURNS SUPPER, una manifestazione serale nata per celebrare la vita e l’opera di Robert Burns e si tiene in tutto il mondo il giorno della Burns Night.



Vi proponiamo quindi di trascorrere insieme una serata unica nel suo genere ed irrinunciabile per chi ama la Scozia, le sue tradizioni e la sua musica !!!!



EVENTO PRIVATO. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CON PAGAMENTO QUOTA ENTRO IL 25 GENNAIO 2020

Info e prenotazioni 380 3674415



POSTI LIMITATI !!!!