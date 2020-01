Descrizione evento: Sahaja Yoga si propone come uno strumento che, attraverso una nuova conoscenza e semplici tecniche, ci offre la possibilità di affrontare la vita in un’ottica differente, più equilibrata e gioiosa, non solo perchè risolve tensioni, paure e difficoltà, ma soprattutto perchè apre nuove vie nel cammino della nostra evoluzione.



E’ un metodo di meditazione spontanea, un’avventura alla scoperta delle dimensioni più profonde, vaste ed appaganti della consapevolezza umana e si rivolge perciò a tutti coloro che ricercano il proprio Sè interiore, che vogliono sperimentare il BEN-ESSERE, ovvero lo stare bene con se stessi e con le persone intorno, per raggiungere una società equilibrata e serena.



Esiste un’energia “viva” dentro ognuno di noi che è in grado di ridare vita, spontaneamente, alle qualità intrinseche all’essere umano che, manifestandosi, trasformano la nostra vita e ci rendono finalmente completi e in uno stato di piena pace interiore.



Una volta risvegliata, quest’energia va a nutrire un complesso sistema di plessi e canali i quali controllano tutte le funzioni del nostro essere.

Numerosi sono quindi i benefici, convalidati da ricerche internazionali, apportati dall’azione rigenerativa della meditazione Sahaja, tra cui:



> RIDUZIONE DELLO STRESS

> MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE PSICO-FISICA

> MIGLIORAMENTO DELL’ATTENZIONE

> MIGLIOR EQUILIBRIO EMOZIONALE



La pratica quotidiana, che richiede circa 10 minuti al giorno, porta ad uno stato di SILENZIO MENTALE (detto “consapevolezza senza pensieri”).

Con la meditazione Sahaja finalmente si avverte la ricchezza della propria vera natura: il proprio Sè, lo Spirito riflesso nel proprio cuore...



La pratica di Sahaja Yoga è da sempre GRATUITA in tutto il mondo, insegnata in oltre 100 nazioni su base volontaria da persone che da molti anni praticano e diffondono questa tecnica, e che vogliono condividerne i benefici. La fondatrice di Sahaja Yoga, Shri Mataji Nirmala Devi, ha sempre insegnato ai suoi allievi che al benessere e alla pace interiore non può essere dato alcun prezzo.