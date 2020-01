Descrizione evento: Trekking super panoramico al cospetto del versante meridionale del Monte Vettore. Cammineremo salendo da Forca di Presta al Monte Forciglietta e seguendo il bel crinale raggiungeremo il Monte Pellicciara a quota 1687 in un crescendo di vedute una più bella dell'altra: dagli splendidi affacci sull'altopiano di Castelluccio, il complesso Vettore-Redentore e a sud sull'Alta Valle del Tronto e i Monti della Laga che svettano bianchi e imponenti in lontananza. Per chi vuole a fine escursione scendiamo a Castelluccio di Norcia a fare una sbicchierata mangereccia nelle locande del borgo.



Difficoltà: E (Escursionistica) – camminata 4,00 h-4,30 h (soste escluse), dislivello 400 m, lunghezza 10 km



E' richiesta abitudine al cammino.

Età minima 12 anni.



Materiali per escursione/ciaspolata: obbligatori scarponi da trekking (alti alla caviglia) impermeabili, mantella impermeabile, abbigliamento a strati, maglione pesante o pile, giacca a vento, guanti e cappello, ghette impermeabili, scarpe e calze di ricambio, scalda collo, acqua. Pranzo al sacco.

Utile un cambio da lasciare in auto.



Spostamenti: mezzi propri dotati di GOMME TERMICHE.



Quota 15 € trekking

___________________________________________________



Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni:

Alessandro 3285943956

(anche sms e WhatsApp)



Ritrovo:

ore 7,45 parcheggio Decathlon, Centro Commerciale Porto Grande Porto D'Ascoli

https://goo.gl/maps/PWvytYA5q5M2



ore 8,15 Stazione di Servizio Eni, Strada Statale SS4 (Salaria)

https://goo.gl/maps/QawXvY45hME2



ore 9,00 Forca di Presta

https://goo.gl/maps/LPpjKtdqZbL2



Quota 15 €



La quota comprende:

Guida escursionistica (certificata Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) al seguito

Trekking guidato

Assicurazione RCT



La quota non comprende:

Quanto non scritto in “la quota comprende”

eventuali consumazioni a Castelluccio di Norcia

___________________________________________________



Materiali per escursione: mantella impermeabile, scarponi da trekking (alti alla caviglia), abbigliamento a strati, maglione pesante o pile, giacca a vento, guanti e cappello, ghette impermeabili, scarpe e calze di ricambio, scalda collo, acqua. Pranzo al sacco.



Spostamenti: su mezzi propri dotati di GOMME TERMICHE.

Fine attività: h 16,00 circa

Numero minimo totale, 10 partecipanti.

Escursione annullata se non verrà raggiunto il numero minimo partecipanti o se le condizioni atmosferiche non permettono lo svolgimento in piena sicurezza. Sarete comunque avvertiti tramite messaggio.

Il programma è soggetto a variazione a discrezione della guida.