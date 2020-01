Descrizione evento: ACQUA DI COLONIA

Mercoledì 29 gennaio 2020

Ore 21:15 Teatro Lauro Rossi - Macerata



Noi siamo colonialisti?

Lo siamo stati?

Che ne sappiamo?

E che c'entriamo?

E oggi cosa siamo?



Il colonialismo italiano. Una storia rimossa e negata, che dura 60 anni, inizia già nell'Ottocento, ma che nell'immaginario comune si riduce ai 5 anni dell'Impero Fascista. Cose sporche sotto il tappetino, tanto erano altri tempi, non eravamo noi, chi se ne importa. È acqua passata, acqua di colonia, cosa c'entra col presente? Eppure ci è rimasta addosso come carta moschicida, in frasi fatte, luoghi comuni, nel nostro stesso sguardo. Vista dall'Italia, l'Africa è tutta uguale, astratta e misteriosa come la immaginavano nell'Ottocento; Somalia, Libia, Eritrea, Etiopia sono nomi, non paesi reali, e comunque “noi” con “loro” non c'entriamo niente; gli africani stessi sono tutti uguali.



E i profughi, i migranti che oggi ci troviamo intorno, sull'autobus, per strada, anche loro sono astratti, immagini, corpi, identità la cui esistenza è irreale: non riusciamo a giustificarli nel nostro presente. Come un vecchio incubo che ritorna, incomprensibile, che ci piomba addosso come un macigno.



Testo, regia, interpretazione / Elvira Frosini e Daniele Timpano

Consulenza / Igiaba Scego

Voce del bambino Unicef / Sandro Lombardi

Aiuto regia e drammaturgia / Francesca Blancato

Scene e costumi / Alessandra Muschella e Daniela De Blasio

Disegno luci / Omar Scala

Progetto Grafico / Valentina Pastorino

Uno spettacolo di Frosini / Timpano

Produzione Gli Scarti, Kataklisma teatro

Con il contributo produttivo di Romaeuropa Festival, Teatro della Tosse,

Accademia degli Artefatti

Con il sostegno di Armunia Festival Inequilibrio

Si ringrazia Teatro di Roma, C.R.A.F.T. Centro Ricerca Arte Formazione Teatro

Finalista Premio Ubu 2017 come miglior nuovo testo italiano



Ingresso 10 euro

E' possibile acquistare i biglietti telefonando ai numeri: 339/7205871 - 340/4666795

