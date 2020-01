Descrizione evento: Due giorni dedicati alla famiglia per conoscere e sperimentare le arti della salute che le grandi culture dell’antico oriente ci hanno trasmesso attraverso laboratori per grandi e piccini, conferenze, esibizioni. Un viaggio che inizia dalle radici dello Shiatsu di medicina tradizionale cinese dell’imperatore giallo Huang Di, arrivando al Giappone del Maestro Tokujiro Namikoshi per scoprire i benefici per la salute e il benessere. Ci trasferiremo in India cultura millenaria per incontrare lo Yoga e sperimentarne le forme dinamiche, dell’ Hatha Yoga la gravidanza, il Fitness (over 40) e l’età adulta. Incontreremo lo Watsu-Shiatsu in acqua nato in California grazie all ’intuizione di Harold Dull, uno dei migliori strumenti di Body work acquatico, per rigenerare corpo e mente. Poi ritorneremo in Cina a scoprire la più antica delle Arti marziali il Taiji Quan stile Chen con le sue efficacissime forme a mani nude rimaste inalterate nel tempo e le ginnastiche mediche cinesi. Nuovamente i Giappone alla scoperta del Nuovo Taiji in Acqua, di Junn Konno, concluderemo il nostro viaggio in occidente, a Macerata dove tutte queste arti si incontrano, per conoscere il Massaggio Infantile metodo ACQUA MADRE che origina dallo Shiatsu.