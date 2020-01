Descrizione evento: Una bella camminata ad anello sulle tracce di pellegrini, pastori transumanti e antichi viandanti, all'estremo nord del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Dal borgo montano di Cupi saliremo fino al Monte la Banditella e ai Piani di Pao dove scenografici pascoli d'altura faranno da cornice a panorami che si aprono sul Conero e la costa Adriatica e la parte settentrionale dei Monti Sibillini. Approfondiremo la conoscenza della pratica della transumanza che fin dall'età antica ha caratterizzato la storia e l'identità delle comunità che hanno vissuto in questi luoghi. Ridiscenderemo attraversando una pineta dalle atmosfere fiabesche alla volta dell'altopiano di Macereto, una vista mozzafiato sul Monte Bove che svetta all'orizzonte e i passi ci porteranno sui sentieri storici calcati dai pellegrini che da Roma, lungo l’Antica Via Lauretana, si dirigevano verso il Santuario di Loreto. A fine escursione per chi vuole faremo visita al Pastorello di Cupi per acquistare i prodotti di questa storica azienda.



Difficoltà: E (Escursionistica) – camminata 5 h (soste incluse), dislivello 600 m, lunghezza 13 km



E' richiesta abitudine al cammino.

Età minima 12 anni.



Materiali per escursione: scarponi da trekking (alti alla caviglia) o scarpe con suola scolpita, mantella impermeabile, abbigliamento a strati, maglione pesante o pile, giacca a vento, guanti e cappello, scalda collo, acqua. Pranzo al sacco.

Utile un cambio da lasciare in auto.



Spostamenti: mezzi propri consigliate GOMME TERMICHE.



Quota 15 € trekking

___________________________________________________



Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni:

Alessandro 3285943956

(anche sms e WhatsApp)





Ritrovo:

ore 7,45 Bar La Rotonda, parcheggio Mercatone Uno, Uscita Casello Autostradale Civitanova Marche (MC)

(link google maps https://goo.gl/maps/cmehSH7C2Xs89fmw8)



ore 9,00 Frazione di Cupi, Visso (MC)

(link google maps https://goo.gl/maps/ZeHzcckBsLGjpRsA6)





Quota 15 €



La quota comprende:

Guida escursionistica (certificata Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) al seguito

Trekking guidato

Assicurazione RCT



La quota non comprende:

Quanto non scritto in “la quota comprende”

eventuali consumazioni a Castelluccio di Norcia

___________________________________________________



Materiali per escursione: mantella impermeabile, scarponi da trekking (alti alla caviglia), abbigliamento a strati, maglione pesante o pile, giacca a vento, guanti e cappello, ghette impermeabili, scarpe e calze di ricambio, scalda collo, acqua. Pranzo al sacco.



Spostamenti: su mezzi propri, consigliate GOMME TERMICHE.

Fine attività: h 16,00 circa

Numero minimo totale, 10 partecipanti.

Escursione annullata se non verrà raggiunto il numero minimo partecipanti o se le condizioni atmosferiche non permettono lo svolgimento in piena sicurezza. Sarete comunque avvertiti tramite messaggio.

Il programma è soggetto a variazione a discrezione della guida.