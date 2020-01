Descrizione evento: La Riflessologia Facciale promossa dalla associazione culturale IN VISO VERITAS, trasmette l’esclusivo metodo SIRFA-AIRFI: DIEN CHAN ZONE®. In soli DUE GIORNI intensivi si impara come contrastare disturbi fisici ed emotivi per prendersi cura sia di se stessi che degli altri.



E' la riflessologia più recente: immediata nell’apprendimento, semplice nell’applicazione, efficace nei risultati.

Fa uso di molteplici proiezioni sovrapposte sul viso di organi, apparati e funzioni del nostro organismo per ripristinare il naturale fluire dell’energia vitale e le capacità di auto-guarigione del corpo.



Il trattamento di Riflessologia Facciale è ideale per qualsiasi problematica sia quando si manifesti che a livello preventivo ed è adatto a tutti. Attraverso la stimolazione del viso, si possono avere grandi benefici per disturbi quali:

Stress, Insonnia

Mal di Testa, Cervicale

Mal di Schiena, Sciatica

Ansia, Attacchi di Panico

Mal di Stomaco, Disturbi Digestivi

Stipsi, Emorroidi

...e tanto altro ancora.

I corsi sono tenuti da Insegnanti Senior S.I.R.F.A. / A.I.R.F.I. (Accademia Internazionale di Riflessologia Facciale Italiana) operatori olistici ai sensi della legge 4/2013