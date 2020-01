Descrizione evento: I Giorni della Merla...... Tradizione vuole che gli ultimi tre giorni del mese di Gennaio (a volte si "sconfina" in Febbraio), vengono riconosciuti come "Giorni della Merla", ossia coincide con il periodo più freddo dell'anno. Secondo la leggenda una merla e i suoi pulcini,in origine bianchi, si rifugiarono per il freddo dentro un comignolo, dal quale emersero dopo tre giorni, tutti neri, a causa della fuliggine. Da quel giorno tutti i merli nascono neri. E' proprio in questo periodo dell'anno, per celebrare i Giorni della Merla, che da 22 anni, nel grazioso paese medievale di Ostra Vetere (AN) si tiene l'evento "Montenovo in Festa", il Festival delle Cantine nel Borgo. La 22° Edizione propone un intero weekend con tre date in calendario: ♦ Venerdì 31 Gennaio 2020 ♦ Sabato 1 Febbraio 2020 ♦ Domenica 2 Febbraio 2020 Sarà anche quest'anno una buona occasione per riscoprire i profumi e i sapori della gastronomia tipica marchigiana. Un ricco programma di musica dal vivo e gruppi folkloristici accompagnerà i partecipanti durante tutto il corso della manifestazione. Siete attesi numerosi a Ostra Vetere nel periodo più freddo dell'inverno: farà molto caldo.......tutti insieme!!!!!!