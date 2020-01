Descrizione evento: DOMENICA 19 GENNAIO



TRAVERSATA D'ANCONA SOPRA & SOTTO

ANCONA SOTTERRANEA

Passeggiata Storica-Naturalistica

Guida del Parco: Ivonne Raffaeli



ITINERARIO 5 TAPPE:

1. Cattedrale

2. Faro Ancona

3. Parco del Cardeto

3. Polveriera di Castelfidardo

4. Caserma Villarey

5. ANCONA SOTTERRANEA (visita di 2 ore)



Un itinerario tra Natura/Storia/Cultura: visitare preziose testimonianze storico-artistiche, camminare sulla falesia d'Ancona a picco sul Mare.



A seguire visiteremo l'Ancona sotterranea:

"È noto che fin dall’inizio del 1400 esistevano nel sottosuolo di Ancona opere idrauliche, probabilmente realizzate in epoche più remote per l’approvvigionamento idrico della città. Nella prima metà del 1800 furono avviati progetti per potenziare e migliorare il servizio di distribuzione dell’acqua e venne recuperata parte dell’antico acquedotto di Santa Margherita, distrutto dagli eventi bellici del 1799, probabilmente collegato ai cunicoli di capostazione rinvenuti alle falde del Conero. Recenti indagini hanno permesso di rilevare e conoscere le reali dimensioni di questa imponente opera idraulica".



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

3278576083 (what's app)



10 Euro a persona servizio Guida

+ 7 euro entrata Ancona Sotterrranea

Minori devono poter indossare stivali di taglia 38

numero posti limitati: max 20 persone

IN CASO DI MALTEMPO L'ESCURSIONE VERRà RINVIATA ALLA DOMENICA SUCCESSIVA



Difficolta': Turistica

Lunghezza: circa 6 km

Tempo di percorrenza 4h circa



LUOGO INCONTRO:

Cattedrale Ancona



COSA PORTARE:

scarpe comode da tennis, giacca, maglione o pile, cappello, acqua, ombrello/impermiabile. Pranzo al sacco. Si consigliano macchina fotografica.



ASSICURAZIONE INFORTUNI NON COMPRESA nel prezzo se interessati costo 3 euro extra a persona (richesta dovrà essere fatta in maniera esplicita al momento dell'iscrizione e si dovrà attendere l'esito positivo via messaggio).

Guida Associata AIGAE copertura RCT.



http://www.ivonneraffaeli-localguide.it/