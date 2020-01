Descrizione evento:

Un programma raffinato e sorprendente, che non mancherà di coinvolgere il pubblico, affidato ad un prestigioso talento della scuola pianistica francese: questo, in sintesi, il concerto che gli Amici della Musica di Ancona, in collaborazione con la rete Marche Concerti, hanno organizzato per venerdì 17 gennaio 2020, al Teatro Sperimentale, alle ore 21.00.

Il pianista Bertrand Chamayou, definito "un principe dei pianisti", si è infatti ormai affermato ai massimi livelli della scena musicale internazionale e si esibisce nelle più importanti sale concertistiche come il Lincoln Center e la londinese Wigmore Hall, dove è stato spesso accompagnato da direttori del calibro di Pierre Boulez e Sir Neville Marriner. Le sue incredibili capacità virtuosistiche e la sua illimitata fantasia interpretativa daranno nuova vita a brani celeberrimi e lasceranno il pubblico letteralmente senza fiato!

Programma del concerto

ROBERT SCHUMANN (Zwickau, 1810 – Endenich, 1856)

Blumenstück, op. 19

Carnaval op. 9

***

MAURICE RAVEL (Ciboure, 1875 – Parigi, 1937)

Miroirs, M. 43

CAMILLE SAINT-SAËNS (Parigi, 1835 – Algeri, 1921)

Les cloches de las Palmas, da Sei studi op. 111



CAMILLE SAINT-SAËNS

Mazurka n. 2, op. 24

Mazurka n. 3, op. 66



CAMILLE SAINT-SAËNS