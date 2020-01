Descrizione evento:

Il Cardeto è il più vasto parco di Ancona, il cuore verde del capoluogo delle Marche.

Percorrendo i suoi sentieri immersi nella natura, attraverserai luoghi densi di storia e raggiungerai punti panoramici da cui godere di scorci mozzafiato.







Una nostra Guida Escursionistica Ambientale ti condurrà alla scoperta dei tesori del Parco e potrai ammirare le tipiche grotte dei pescatori del Passetto.





Su richiesta

potrai degustare un delizioso aperitivo presso un locale da noi consigliato.





Scopri Appennino Incoming

e vivi esperienze autentiche... a portata di click!



-----------------------------

Se desiderate esser seguiti telefonicamente durante l'acquisto online sulla nostra piattaforma, non esitate a contattarci:



Tel. +39 334 1178046

info@appennino-incoming.it







Dal punto di ritrovo (Parcheggio del Passetto) dove si lasceranno le auto per poi proseguire in car sharing al parcheggio di Via Birarelli.

In alternativa si userà un autobus pubblico.

- Equipaggiamento

Abbigliamento e calzature da trekking adeguate alla stagione, abbigliamento a strati, acqua.

- Si consigliano

macchina fotografica, binocolo.



- Incluso

Assicurazione medico-bagaglio



CANCELLAZIONE ORDINI: puoi cancellare la tua prenotazione senza penali fino a 72 ore prima dell’inizio dell’esperienza stessa. Oltre tale termine la penale è il 100% del valore dell’ordine.