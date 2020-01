Descrizione evento: SECONDA SERATA Torna l'appuntamento con il social quiz più divertente!

Vieni a sfidare i tuoi amici a colpi di quiz!! Prenota il tuo tavolo al LOL, cena con i tuoi amici o con la tua famiglia e preparati a sfidare gli altri tavoli... batti tutti in intelligenza e velocità!! METTITI IN GIOCO CON IL CERVELLONE!





Vi aspettiamo per la seconda serata piena di divertimento e premi.



Lol è un pub alternativo, moderno dove puoi gustare ottimo cibo e ascoltare buona musica.

Scegli tra Hamburger LOL, focacce, frittura, tagliata e tanto altro…



Info e prenotazioni: 331 1917133

via Andrea Mantegna, 1 Senigallia

Lol food + drink connection