Descrizione evento: Una splendida serata sulla neve, ai Piani di Ragnolo, uno dei luoghi più panoramici e straordinari dei Monti Sibillini. Dapprima faremo una bella escursione con le ciaspole fino a raggiungere Punta del Ragnolo (il punto più panoramico della zona), e poi a ritroso al calar del sole verso la calda baita dove ci aspetterà una bella polentata (e non solo) alle Baite del fondo. Al termine della cena, ormai buio, ciaspoleremo ancora un po' sotto il cielo stellato in un'atmosfera ancora più magica. Prezzo adulti: 20 € per Guida ambientale escursionistica e fornitura noleggio ciaspole + 15 € per la cena in baita Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 150 m Tempo di percorrenza effettivo: 2 ore e mezzo Lunghezza: 7 km circa Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Ore 15:30 - Bar Il Gatto e la Volpe, 62035 San Lorenzo Al Lago MC, Italia, San Lorenzo Al Lago Vedi tutti i dettagli nel nostro sito