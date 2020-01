Descrizione evento: Sulla Via degli Artigiani a Sassoferrato

Tuffati nel passato e lasciati incantare dal fascino delle tradizioni popolari ripercorrendo i luoghi simbolo delle attività artigiane del territorio.

???? Un accompagnatore ti guiderà lungo un itinerario in più tappe per rivivere i racconti e la storia delle famiglie artigiane sassoferratesi.



????Per INFORMAZIONI, ULTERIORI DATE e ACQUISTO BIGLIETTI:

https://www.appennino-incoming.it/sulla-via-degli-artigiani/



Sarà possibile poi abbinare all'itinerario un aperitivo con prodotti del territorio.



Se desiderate essere seguiti telefonicamente durante l'acquisto online non esitate a contattarci.



? APPENNINO INCOMING

Tel. +39 334 1178046

Tel. +39 0732 956257 (punto IAT Sassoferrato)

info@appennino-incoming.it

----------------------------

???? Incluso nella tariffa:

- Passeggiata con Accompagnatore Turistico abilitato

- Ingresso al Mulino della Marena

- Visita ad un piccolo emporio degli anni '70

- Ingresso al Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Sassoferrato



? DURATA: 2,5 ore

???? EQUIPAGGIAMENTO: scarpe comode per camminare.

? Si consiglia di arrivare 15 minuti prima dell'inizio dell'attività.

????‍??PARTECIPANTI: da 2 a 30



?Informazioni importanti?:

La prenotazione di questa esperienza è soggetta a conferma entro 8 ore da parte dello staff, nessun prelievo viene effettuato fino alla conferma.



CANCELLAZIONE ORDINI: puoi cancellare la tua prenotazione senza penali fino a 72 ore prima dell'inizio dell'esperienza stessa. Oltre tale termine la penale è il 100% del valore dell'ordine.



*foto di copertina: Dino Ruzziconi