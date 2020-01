HOBO Via Toscana 111 Pesaro Via Toscana 111

Descrizione evento: HOBO Creative Lab ha il piacere di ospitare Mercoledì 22 Gennaio ore 21 il Teatro La Tasca di Torino nella performance "CORPI SENZA OSSA" (reminiscenze sacre nella Cyborg Society) Performance di e con Francesca Tomassetti e Lara Barzon. Regia di Fausto Ribeiro, musiche live di Mario Mariani. "CORPI SENZA OSSA" è un viaggio attraverso tempi frammentati, vissuto da due corpi contemporanei, precari, disossati. Un territorio incastrato fra reminiscenze selvagge e architetture postmoderne, abitato da domande che rifuggono una rassicurante razionalità. La performance è studiata di volta in volta sullo spazio in cui andrà ad essere eseguita, con sopralluoghi e prove in loco che le artiste hanno effettuato negli scorsi giorni. HOBO è un luogo, uno spazio libero, creativo e sperimentale. Una fucina di idee, un crocevia di culture, storie ed esperienze. Il nome è un omaggio agli spiriti liberi, ai viandanti, ai vagabondi, ai poeti di ogni tempo e luogo. Mario Mariani ne è il Direttore Artistico e la grafica e la comunicazione è di Antonio Motolese Lazzàro. HOBO è ospitato presso gli spazi della Onlus Gulliver in Via Toscana 111 Pesaro.

INGRESSO A LIBERA OFFERTA

info: +39 328 6143200 www.onlusgulliver.com