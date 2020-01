Descrizione evento: Se stai già pensando alla Pasqua e sei alla ricerca di una nuova idea, abbiamo pensato a questo programma con accompagnatore Anek Lines che ti condurrà alla scoperta del sito delle Meteore, gli splendidi Monasteri Bizantini costruiti sulle sommità delle rocce i cui primi insediamenti risalgono al XIV secolo. Oltre a rappresentare un perfetto luogo di isolamento e preghiera diventarono nel tempo un rifugio per i Cristiani per sfuggire alle persecuzioni dei Turchi. Come sospesi tra terra e cielo, i Monasteri custodiscono al loro interno autentici tesori storici e religiosi e preziosi capolavori dell’arte bizantina. La magia ed il fascino nel visitare questi luoghi consistono nella perfetta mescolanza di bellezza naturale, spiritualità antica greca e tradizioni dell'ortodossia orientale con i suoi capolavori d'arte. Inoltre per le loro suggestive formazioni di roccia arenaria uniche nel loro genere le Meteore sono state dichiarate Patrimonio Unesco dell'Umanità. Programma di viaggio: 1° giorno: ANCONA/IGOUMENITSA In mattinata ritrovo dei partecipanti alla stazione marittima di Ancona. Disbrigo delle formalità portuali ed imbarco in nave. Sistemazione nelle cabine riservate. Partenza per Igoumenitsa. Durante la navigazione possibilità di utilizzare tutte le facilities della nave. Cena e pernottamento a bordo. 2° giorno: IGOUMENITSA/KALAMBAKA/IGOUMENITSA Prima colazione a bordo. Arrivo a Igoumenitsa, sbarco e partenza in bus per escursione a Kalambaka, suggestiva località ai piedi delle “Meteore”. Pranzo pasquale in ristorante a Kalambaka. Rientro al porto di Igoumenitsa con sosta per la cena a Ioannina. Arrivo a Igoumenitsa, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza verso Ancona. Pernottamento nelle cabine riservate. 3° giorno: IGOUMENITSA/ANCONA Prima colazione e pranzo a bordo. Arrivo ad Ancona previsto nel primo pomeriggio. QUOTA BASE PER PERSONA € 299 *NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO I 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA*