Descrizione evento: Il Monte Carpegna coi suoi 1.415 m di altitudine è la vetta più a nord delle Marche. Camminando lungo i sentieri intorno alla cima tra pascoli, faggete e siepi, saremo però vicini al confine con anche la Toscana e l’Emilia Romagna! Sarà un’escursione panoramica e ricca di paesaggi suggestivi… sperando di trovare anche un po’ di neve e tante tracce degli animali! Percorso: Eremo del Faggio - Pianacquadio - Passo del Trabochetto - Rif. Fontanelle - Monte Carpegna - Eremo del Faggio. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di venerdì 31 gennaio. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 450 m Tempo di percorrenza effettivo: 2:30 ore Lunghezza: 10 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Parcheggio impianti sciistici Monte Carpegna, ore 10:00, SP118, 61014 Montecopiolo PU, Italia,

Altri ritrovi Senigallia (AN), Bar Paola, Via Bruno 22, ore 8:00 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito