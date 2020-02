Descrizione evento: CARNEVALE STORICO CASTIGNANESE 2020







Castignano scalda i motori per il Carnevale! La

Pro Loco ha difatti presentato l’edizione 2020 del Carnevale Storico

Castignanese.



Una tradizione secolare, che si tramanda di generazione

in generazione. Un folclore cui i Castignanesi sono legati visceralmente ed in

modo naturale, innato. E che negli ultimi anni sempre più visitatori e turisti stanno

scoprendo ed al quale stanno accorrendo non solo ad ammirare ma anche per partecipare attivamente.



Un Carnevale che rimane storico e tradizionale per certi

aspetti, con i suoi riti intatti, le sue usanze, le sue tempistiche, ed allo

stesso tempo cerca di aggiungere sempre qualche novità entusiasmante,

coinvolgente, attraente, al passo coi tempi.



Un lungo programma che partirà il 1° Febbraio e

terminerà il 25, giorno di Martedì Grasso, dopo oltre 3 settimane di festa e divertimenti.







Come detto l’apertura del Carnevale 2020 è prevista

per Sabato 1° con la 3^ edizione della mostra-mercato di dolci carnascialeschi.

Dalle 17,00 in poi, presso il Campo polivalente, adiacente ai giardini pubblici

ed alla scuola elementare, sarà possibile degustare ed acquistare le dolci prelibatezze

tipiche di questo festoso periodo. Parallelamente vi sarà un laboratorio creativo

di cucina per i più piccoli, supervisionati e guidati dai volontari della Pro

Loco, con la preziosa collaborazione delle locali sezioni di AVIS, Croce Rossa

Italiana e Società Operaia.



Inoltre, sempre per i bambini (ma anche i grandi

potranno ammirare ed ascoltare le spiegazioni), grazie alla collaborazione dei

Musei Sistini, vi sarà un laboratorio di preparazione Moccoli, con la

descrizione delle varie fasi per assemblare questa vera e propria opera d’arte,

simbolo secolare del Carnevale di Castignano, e la ricostruzione della loro

storia.



Dalle 20,00 poi l’apertura dello stand gastronomico

con la possibilità di cenare al coperto: il menù ideato dalla Pro Loco sarà a

base di saporito Baccalà.



Ed infine alle 21,00 saliranno sul palco I Pupazzi, storica

band della zona, che come loro solito intratterranno e coinvolgeranno nel

migliore dei modi i presenti con un lungo e divertente mix di canzoni. A

seguire, fino a chiusura, il Dj set a cura dei castignanesi Alley.







Il palinsesto prevede poi una piccola pausa per poi

riprendere sabato 15 Febbraio con il classico veglione in maschera a tema

presso le caratteristiche “grotte” del Centro Storico. Per quest’anno la scelta

è ricaduta su sport, discipline, fitness e tempo libero, con il titolo della

serata che sarà “Olympic games Castignano 2020”, a richiamare anche i giochi

olimpici che si terranno quest’estate. Ci si potrà quindi sbizzarrire ad

interpretare con la propria maschera qualsiasi attività sportiva, anche in

ottica ironica e sarcastica, come il periodo di Carnevale tra l’altro richiede:

l’importante sarà solo divertirsi in compagnia e ballare tutta la notte (Manuele

Capannelli Dj, ingresso gratuito).







Si arriverà così alla settimana clou, con gli

appuntamenti più storici del Carnevale Castignanese.



Giovedì 20 Febbraio, dalle 17,00 in poi, in Piazza

Umberto I, la classica sagra delle “Pizze Onte”, le gustose frittelle

tipicamente carnevalesche distribuite in gran quantità ai presenti affamati .

Il tutto accompagnato dalla musica della Banda di Castignano, vino e balli. E

all’interno, la gara, a base “mangereccia” per la proclamazione di Re

Carnevale, che avrà l’onore di aprire la sfilata dei Moccoli del Martedì

Grasso.



Altro appuntamento classico sarà poi il Veglionissimo,

rigorosamente in maschera, di sabato 22 Febbraio, presso il Teatro Comunale. Dalle 22,00 in poi la band “Direzioni

parallele” e il Dj set successivo a cura “Alley”, faranno ballare e scatenare

tutti con la loro musica (costo d’ingresso 10 euro; costo tavoli 10 € su

prenotazione al 339 8370941).



Il lunedì di Carnevale, 24 Febbraio, come al solito

sarà dedicato ai festeggiamenti dei più piccoli. Al Teatro comunale, dalle

15,30 in poi, giochi, intrattenimento, baby dance, musica e coriandoli per coinvolgere

i bambini ed introdurli sempre più in questa storica tradizione, sperando che

possano poi portarla avanti anche loro con orgoglio e passione.



E per concludere… l’evento culminante del Carnevale di

Castignano, Il Martedì grasso, 25 Febbraio.



Alle 15,00 partirà la sfilata dei carri allegorici e

dei gruppi mascherati lungo Borgo Garibaldi. Un evento sempre più partecipato

da gruppi di persone provenienti anche da molti Paesi limitrofi, non solo per

ammirare lo spettacolo, ma anche per partecipare attivamente. Sarà possibile

infatti sfilare liberamente come gruppi, e se si vuole, previa iscrizione,

partecipare anche al concorso a premi per le maschere più belle, simpatiche,

originali. Possibilità anche per i carri di sfilare, ma qui con l’obbligo di

iscrizione presso la Pro Loco di Castignano, e partecipare anch'essi alla gara

per l’“opera” più apprezzata.



Alle 18,00 in Piazza Umberto I avverranno le

premiazioni delle maschere, e dopo musica e balli terminerà l’attesa e alle

19,00 in punto si ripeterà il magico spettacolo che a Castignano da secoli

viene gelosamente tramando e orgogliosamente riproposto.



Allo spegnersi dell’illuminazione pubblica centinaia

(prima), migliaia (dopo un po'), di lampioncini colorati si accenderanno: i

MOCCOLI (“MOCCULE” nel dialetto locale), lanterne artigianali, ricavate da

canne intagliate all’estremità, ricoperte di carta velina colorata, con una

candela fissata in mezzo e poi accesa.



E’ così che partirà la storica sfilata, che si

snoderà in gran parte del borgo al forte grido di “Fora fora li Moccule” ed al

ritmo di percussioni, e concluderà la sua marcia nella piazza sommitale del

Paese, Piazza San Pietro. Qui i Moccoli saranno bruciati dopo una battaglia

finale in un gran falò, saltato come rito propiziatorio dai più giovani.



La chiusura definitiva del Carnevale avverrà poche ore

più tardi, al Teatro comunale dove dalle 22,00 con il veglione conclusivo

(Simon Dj, ingresso 5 euro) si saluterà ufficialmente anche questa edizione.







Un periodo di festa, molto sentito dai Castignanesi i

quali non mancano come loro solito di coinvolgere ed invitare anche tutti gli

altri nel caratteristico borgo a conoscere, appassionarsi sempre più alla loro

storica ed emozionante tradizione.



(Per news, foto ed info: pagina facebook ufficiale www.facebook.com/carnevalestoricocastignanese/

; Per richieste: Pro Loco Castignano cell 339 8370941 mail prolococastignano@gmail.com)