Descrizione evento: ET EVENTI E TEATRO

PRESENTA DOMENICA 22 MARZO alle 17

al CINEMA TEATRO LUX di URBANIA (PU) SUGO FINTO

ovvero Le Signorine Due sorelle zitelle, Addolorata e Rosaria, trascorrono la propria vita condividendo la stessa casa e il piccolo negozietto di merceria lasciato loro in eredità dai genitori, in un continuo ed involontariamente comico scambio di accuse reciproche.

Un battibecco infinito: qualsiasi avvenimento, qualsiasi decisione da prendere, diviene argomento di discussione. Rosaria domina e Addolorata subisce. L'avarizia di Rosaria e la voglia di "frivolezza" di Addolorata rendono la convivenza tra le due non proprio semplice:

uno spaccato di vita che “gioca” sull’umorismo e sulla commozione, presentando i disagi che derivano da una vita a due soffocata dalle regole borghesi, senza mai alcun guizzo che renda la vita degna di essere vissuta. SUGO FINTO

Una commedia di Giovanni Clementi

Con Elena Cancellieri e Tania Biondi

Una produzione ET Eventi e Teatro INFO E PREVENDITE tel 328 8656808

Ingresso euro 12