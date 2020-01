Descrizione evento: La Tasca Teatro presenta:



CORPI SENZA OSSA

Reminiscenze sacre nella cyborg society

Di e con Francesca Tomassetti e Lara Barzon

Costumi: Giovanna Ferrara

Musiche: Maddalena Juno Bianchi

Fotografia: Claudio Colotti

Regia: Fausto Ribeiro



Un viaggio attraverso tempi frammentati, vissuto dai nostri corpi contemporanei, precari, disossati. Un territorio incastrato fra reminiscenze selvagge e architetture postmoderne, abitato da domande che rifuggono una rassicurante razionalità. Rovistando in un passato dimenticato alla ricerca di una struttura che possa sostenere il nostro peso, abbiamo sentito dal profondo delle ossa risuonare un eco lontano, un suono antico, il canto della nostra anima.







L' evento rientra nella rassegna #DarteSerra Teatro targata TiVittori!



* A finire aperitivo con vino,birra e analcolici a partire dai 3,00 € *



Ingresso con Tessera TiVittori 2020 (€ 3,00)



La tessera verrà fatti in loco.



Per info e prenotazioni:

FB: Ex Frantoio - Tivittori

Instagram: tivittori_exfrantoio

Telgram: https://t.me/TiVittori

tivittori@gmail.com