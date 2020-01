Descrizione evento: Ogni prima domenica del mese è tempo di...

MERCATINO!

Il prossimo quando? Domenica 2 febbraio dalle 16.00 alle 20.00

Dove? Nella piazzetta di fronte all' Ex Frantoio - Tivittori a Serra de' Conti.

In caso di pioggia il mercatino si sposterà all'interno dei locali dell' Ex Frantoio



Nel nostro Mercatino si potranno trovare diverse categorie di prodotti, in ottime condizioni, quali:

?Abbigliamento

?accessori

?chincaglieria

?giocattoli

?libri

?dvd

?attrezzature sportive

?e molto altro ancora!



E' un momento di incontro tra privati che da una parte propongono i loro oggetti e dall'altra persone che possono trovare e acquistare vere occasioni! Venite a visitare il mercatino, vi troverete in un ambiente piacevole, familiare, dove frugare tra le varie bancarelle e scambiare due chiacchiere!

Vi aspettiamo!



Ingresso libero, gratuito e senza obbligo di tessera.



**Bar con acqua, vino, birra, the e tisane **



Volete far parte degli espositori? Allora scrivete a: primavera.altra@gmail.com