Descrizione evento: In occasione della 75ª Festa della Liberazione l'escursione propone un anello che percorre il Sentiero della Memoria dove si svolse la resistenza partigiana, dove 3 croci nel bosco ricordano l'eroico sacrificio insieme al cippo di travertino commemorativo. Lungo l'itinerario anche l'inaspettata sorpresa della Grotta della Margherita, altro antico luogo di eremitaggio della Montagna dei Fiori. Un motivo in più per partecipare: lungo la via del ritorno visita (facoltativa) alla 16ª Fritto misto all'Italiana ad Ascoli Piceno - € 15 difficoltà - facile+ durata - 3:00 ore + soste dislivello - 350 m per esigenze organizzative le prenotazioni si accettano via email a entro le 13:30 del giorno precedente indicando: recapito telefonico, numero dei partecipanti e dove si preferisce unirsi al gruppo; partenza alle 8:15 dal parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (GPS: 43.22555 13.77733) e arrivo previsto a Colle alle 10:30 attrezzatura necessaria: calzature adatte a percorrere sentieri, vestiario traspirante idoneo all'ambiente montano, zaino con pranzo al sacco, scorta d'acqua e giubbino impermeabile; utili cappello, crema solare, occhiali e cambio da lasciare in auto; si possono utilizzare bastoni da nordic walking o trekking per aiutare la progressione l'evento è confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e l'eventuale annullamento o rinvio verrà comunicato per email entro la sera precedente; in caso di meteo avverso o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi sull'evento collegato