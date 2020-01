Descrizione evento:

La WunderKammer Orchestra è un ensemble fondato dal pianista e compositore pesarese Paolo Marzocchi, che si propone di trascrivere i grandi capolavori della musica sinfonica per organici di poco più di dieci elementi. In questa occasione potremo ascoltare, nella versione di questa Orchestra, due celeberrimi brani: l’ouverture Le Ebridi di F. Mendelssohn-Bartholdy e il Secondo concerto per pianoforte e orchestra di L. van Beethoven, che vedrà come solista il giovane pianista anconetano Marco Vergini.