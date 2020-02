Descrizione evento: Domenica 16 febbraio ore 11.00 il Carnevale arriva al Centro Ippico Circolo della Natura (via Colle Onorato, 5 Jesi Ancona). Inizieremo, la mattina, con una passeggiata, tutti in maschera, per conoscere gli animali della fattoria, accarezzandoli e dando loro da mangiare.

Dopo il pranzo, sarà organizzata una sfilata delle maschere con premi!

Il costo è di 15€ i bambini e 10€ gli adulti, pranzo compreso. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 3398322578.

Prenotazione obbligatoria entro sabato 15 febbraio ore 15.00.