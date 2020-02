Descrizione evento: 6 PERSONAGGI IN CERCA DEL 7° Pirandello come non l'avete mai visto prima Giovedì Grasso 20 Febbraio alle 21 i comici del San Costanzo Show sbarcano a Fano al Teatro Politeama con un nuovo spettacolo tutto da ridere. I sei autori, personaggi ma soprattutto comici del San Costanzo Show alle prese con i classici del Teatro. Un viaggio semiserio ispirato dai testi che hanno fatto la storia del teatro: dalla tragedia alla commedia, da Euripide a Pirandello passando per Shakespeare e Goldoni. Gli spettatori si sentiranno catapultati al Teatro greco di Atene, al Globe Theatre di Londra, all’Opera di Parigi.

La compagnia di attori comici è intenzionata a fare il salto di qualità e si trova costretta a dare vita ai personaggi seri e drammatici del grande teatro classico. Riusciranno i comici in questa nuova avventura ? Pirandello si stupirà positivamente di questa variazione sul tema? Shakespeare amerà le sue improbabili nuove eroine? Euripide sarà fiero dei suoi attori? E Goldoni si farà delle grasse risate? Lo sapremo solo andando a Teatro a vedere la nuova avventura del San Costanzo Show.



La regia dello spettacolo è affidata a due sapienti registi: lo storico Oscar Genovese e la fondatrice del San Costanzo Show Paola Galassi, che ha deciso quest'anno di tornare a firmare la direzione facendo la spola con i teatri milanesi. Il San Costanzo Show festeggia quest'anno il 15esimo compleanno, con una tounèe intensissima tra Marche ed Emilia Romagna. Un attività sviluppata in questi ultimi anni grazie anche al prezioso sostegno della Regione Marche che ha riconosciuto nel San Costanzo Show una realtà di importanza rilevante per la regione. Sul palco i sei personaggi/autori Geoffrey di Bartolomeo, Oscar Genovese, Giovanni Giangiacomi, Daniele Santinelli, Davide Bertulli, Massimo Pagnoni e con la speciale partecipazione di Romina Antonelli. INFO E PRENOTAZIONI TELEFONICHE

AL NUM. 328 4173247

Dal lunedì al sabato - orario 10:00-19:00

Biglietti e Biglietterie a Fano e in tutta Italia

www.sancostanzoshow.com



Biglietterie



Fano

Edicola Di Carlo Jacopo B. G.

Viale XII Settembre, sn, 61032 Fano (PU)



Botteghino del Teatro della Fortuna

Piazza XX Settembre, 61032 Fano (PU)



Gostec

IVia XXVII Agosto, 27, 61032 Fano (PU)



Pesaro

Caffetteria del Borgo

Via Largo Rosolino Pilo, 7, 61100 Pesaro (PU)

Foto: https://www.sancostanzoshow.com/portfolio-view/sei-personaggi-in-cerca-del-settimo/ Video: Promo 1 https://www.youtube.com/watch?v=_SCkcRWyGAY Promo 2 https://www.youtube.com/watch?v=SsOfcXnQMv0 Intervista a RAI 3 : https://www.youtube.com/watch?v=ApVCkrc32lU&t=35s --

San Costanzo Show sito facebook instagram twitter

--

--



