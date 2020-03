Descrizione evento: COSTELLAZIONI ALCHEMICHE FLOREALI

Tema: I Fiori di Bach “Correttori di un Processo Alchemico”



Attraverso il campo morfico, i movimenti dei partecipanti, le 38 carte dei Fiori di Bach, sposteremo lo sgruardo "OLTRE CIÒ CHE APPARE" per riconoscere chi siamo veramente, entrare in contatto con il nostro Sè superiore e con informazioni importanti riguardo ad una situazione specifica della propria vita e trasformarla..



Tutti noi possediamo il proprio proposito dell’Anima e la sua missione, e tocca a noi di manifestarlo nel mondo.

Spesso l’anima viene adOMBRAta dalla personalità, i disagi, i blocchi e gli squilibri presenti, hanno origine quando:

Vi è separazione tra essenza e personalità

Si compie un danno verso l'Unità.



Si genera separazione tra essenza e personalità, ogni qual volta la parte di noi che mostriamo al mondo si allontana dalla vera natura interiore e quando ciò accade, la personalità anzichè lasciare trasparire l'Essenza, manifesta in modo distorto i suoi talenti.



Si genera un danno verso l'unità, ogni qual volta ci dimentichiamo di essere UNO CON IL TUTTO, quando i nostri pensieri, le nostre emozioni e le nostre azioni, creano un danno a ciò che ci circonda.



I sintomi presenti in noi, possono essere TRADOTTI, ad un LINGUAGGIO FLOREALE, e che a questo proposito sono necessari dei CODICI detti Principi Transpersonali che definiscono l’azione Alchemica del fiore su tutti i piani e ci aiutano a vedere il modo in cui si manifesta l’informazione.



Le Essenze Floreali come processo alchemico trasformativo, come strumento che permette la riarmonizzazione della personalità; la purificazione dei canali di comunicazione tra essenza e personalità, ripermealizzando la connessione del Sé Superiore/Personalità.



LA RADIANZA è la vera Energia del fiore e del mondo verde in generale.. Più il fiore è radiante e più porterà in noi energia di guarigione .



COSA PORTARE

Ogni partecipante porterà con se un cuscino, calzettoni pesanti perchè si camminerà nel tappeto, un quaderno per prendere appunti dei fiori idividuati attraverso la "scelta spontanea"



CONDUCE

Emanuela Calciati

Operatore Olistico, Naturopata in Floriterapia e Fiori di Bach, Master Reiki Usui, Life Coach Spirituale, Consulente del Benessere



DOVE

La Casa Olistica di Emanuela

Monte San Vito 60037 (An)



?INFORMAZIONI E ISCRIZIONI?

SCRIVI un messaggio:

???? Whatsapp +39 345 313 4504

???? casaolistica.blog@gmail.com

?Per favore, indica sempre il tuo nome e cognome, il tuo numero telefonico, e la tua e-mail?



?La Casa Olistica è su Facebook: https://www.facebook.com/LaCasaOlistica/

?La Casa Olistica è su Instagram: https://www.instagram.com/la_casa_olistica_di_emanuela/?hl=it



QUOTA PARTECIPATIVA

Euro 20.00 (Prenotazione fino ad esaurimento posti)



CHI SIAMO E COSA PROPONIAMO...

La Casa Olistica di Emanuela è un’Associazione Culturale a Monte San Vito (An) e dà un servizio di medicina olistica e alternativa e ha l'obbiettivo di promuovere e favorire losviluppo spirituale, culturale ed armonico dell'essere umano. Chiunque sostenga o condivida gli ideali della realizzazione del Sé, della fratellanza mondiale e dell’armonia fisica, mentale e spirituale, attraverso le discipiline olistiche e attività per evoluzione personale, con pratiche di meditazione, corsi e seminari, è il benvenuto. È richiesta ai membri, e a coloro che vogliano diventarlo, una quota annuale di 10.00 euro. L’iscrizione ha validità annuale

(anno solare) e si rinnova con il pagamento della quota associativa da versare entro il 1 marzo di ogni anno. Le entrate dell’associazione vengono utilizzate esclusivamente per scopi istituzionali, come statutariamente previsto.



DISCLAMEIR

Durante lo svolgimento dell’attività, l'Operatore Floriterapeuta si limita ad accompagnare alla scelta dei rimedi per stati d’animo e tipi di personalità evidenti, e non fa diagnosi o tratta alcun genere di malattia fisica o mentale. L'Operatore Floriterapeuta non accetta casi che esulano dalle proprie competenze o capacità e cercherà di indirizzarli ad altre persone qualificate quali: medici, medici veterinari o altri professionisti sanitari.