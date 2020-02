Descrizione evento:

Fonte della Serpe

propone una cena alle erbe selvatiche con concerto a seguire.Una serata particolare, in cui lasciarsi trasportare attraverso i sensi.Una cena a base di piante spontanee del nostro territorio e a seguire il concerto di:(percussioni - flauto - elettronica - delay - loop - harmonizer)L’incontro di due musicisti che percorrono una strada comune verso l’individuazione di un codice sonoro e di una radice semantica condivisa.Focus della loro ricerca è il timbro ed il suono, questi due elementi fanno da guida al loro percorso creativo che li spinge a far interagire le sonorità tradizionali di cui sono portatori, con le incursioni dell’elettronica digitale ed analogica.attraverso il flauto, e i suoi numerosi strumenti a fiato di diverse parti dal mondo etramite le percussioni del bacino del Mediterraneo, cercano di dare ai rispettivi strumenti un’immagine lontana da cliché e formalismi, esplorandone le possibilità acustiche e espandendone le sonorità attraverso l’utilizzo di elettronica ed effetti come vari tipi di delay, loop e harmonizer.Tutti questi elementi contribuiscono a creare un suono, una musica che si discosta dalle visioni più puriste dei generi cercando di collocarsi, con spontaneità, tra fruibilità e sperimentazione, spesso ritenuti poli non comunicanti, territori lontani tra loro.************************************Per questa occasione la Fonte della Serpe propone una cena con compreso ingresso al concerto con il seguente menu:- Lasagne alle erbe di campo- Polpette di legumi e erbe spontanee al sugo- Insalata invernale (cappucci,melograno,olive,arancia)- Patate arrosto Pane fatto in casa- Gelo alle mandorleOfferta consigliata 15,00 euroInizio cena ore 20,00 (Prenotazione obbligatoria)Live concert ore 21,30Ingresso concerto offerta consigliata 5,00 euroSe non sapete dove stiamo, cliccate questo link eavrete le indicazioni di Googlemaps:Per info e prenotazioni:373 7518889 (anche con msg whatsapp)o scriveteci nella messaggeria della ns pagina FbFonte della SerpeVia Flaminia Prima, 43Osimo StazioneIngresso soci Arci