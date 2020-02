Descrizione evento: La Città di Trecastelli organizza la prima rassegna teatrale in collaborazione con Realtà Teatrale Skenexodia, diretta artisticamente dal regista Luca Guerini.Quattro appuntamenti per una proposta decisamente di spessore, vista la presenza di attori professionisti, provenienti da ogni regione, e spettacoli che stanno continuando a riscuotere successo a livello nazionale. Gli spettacoli saranno rappresentati presso il Polifunzionale in via Vallisce, nella Municipalità di Ripe, e i biglietti saranno acquistabili prima dell’inizio. Il debutto della rassegna sarà il prossimo venerdì 21 febbraio 2020, alle ore 21, con lo spettacolo FEDRA. L’affascinante e sfaccettata opera drammatica di Seneca andrà a indagare il ruolo della donna con l’inedito adattamento e la regia di Luca Guerini, la direzione di scena e scenografia di Alessandro Latino e l’interpretazione degli attori Rossana Bena, Amos Mastrogiacomo, Roberta Sarti e Giorgio Sebastianelli.

L’EREDE sarà, invece, il secondo spettacolo programmato per giovedì 26 marzo alle ore 21. Il testo, scritto da Fabio Aromatici, indaga sulla misteriosa morte di Federico Ubaldo, ultimo duca del Montefeltro. Fortemente voluto da tutti per evitare il passaggio del ducato allo Stato della Chiesa, morì, infatti, giovanissimo in circostanze misteriose. Il cast è composto da Meredith Airò Farulla, Giulia Ivana Clemente, Serge Moo, Alex Carosi, Nicola Grottoli, Jury Peretti e Francesco Sciascia. L’appuntamento successivo sarà martedì 14 aprile, alle ore 21, con lo spettacolo CON DAVANTI IL MARE, una commedia che racconta la vita tormentata di Marina Dimossant, attrice passata dai film con i grandi del Neorealismo alla commedia sexy all’italiana, fino al carcere con l’accusa di sfruttamento della prostituzione. Una meravigliosa interpretazione di Cinzia Damassa, Nicola Grottoli e Federico Vitali in un testo che senza censure fa i nomi d’imprenditori, politici e artisti che frequentarono quelle stanze della villa a Santa Marinella con davanti al mare. La stagione si concluderà domenica 24 maggio alle ore 21 con un omaggio a Fellini per i cento anni dalla nascita. In TUTTE DECLINAZIONI DI “AMORE”, una troupe cinematografica soggiorna in un albergo della Riviera per le riprese del nuovo film di un visionario regista: tutti si contenderanno le attenzioni del giovane assistente del titolare. “Voglio ringraziare il Comune di Trecastelli nella persona dell’assessore Liana Baci e gli Uffici Cultura e Turismo – ha dichiarato il regista Luca Guerini, direttore artistico di Realtà Teatrale Skenexodia – per aver creduto in questo progetto. Il teatro non è solo comico o d’intrattenimento, ma anche offrire strumenti di dialogo e riflessione sui temi sociali”. Dopo gli spettacoli il cast sarà a disposizione del pubblico per domande e curiosità. Per informazioni: www.skenexodia.it