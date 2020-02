Descrizione evento: Escursione lungo una stretta valle alle pendici del Monte Cafaggio fino alle sorgenti del fiume Esino. L'itinerario costeggia inizialmente il torrente fino ad una stretta e spettacolare forra, per superare la quale continua in ripida salita lungo il versante della valle fino ad uscire dal bosco e raggiungere Fonte la Spina, la sorgente del Fiume Esino. Ritorno dal versante opposto della valle tra boschi e affacci spettacolari. Spostamento di circa 10 minuti di auto tra il punto di ritrovo e il luogo di partenza dell'escursione Prezzo adulti: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionisti Esperti Dislivello: 370 m Tempo di percorrenza effettivo: 3.30 ore Lunghezza: 6,5 km Requisiti richiesti Assenza di vertigini Non essere alla prima esperienza in montagna Essere un po' allenati alla camminata Capacità di percorrere sentieri stretti, a volte esposti e su fondo misto (sassi, pietre, erba) Ritrovo principale Ore 09.30 presso Bar Vallesina - Esanatoglia (MC), , Vedi tutti i dettagli nel nostro sito