Descrizione evento: Tra musica e allegria a partire dalle 20,30 al Melaluna Center Dance di Castelfidardo si darà inizio al grande e sano divertimento del Giovedì Grasso Castellano.



Come da tradizione, l'ultimo giovedì prima dell’inizio della Quaresima è occasione di incontro e di sfoggio di maschere originali e divertenti tra grandi e piccini.



Il divertimento è assicurato grazie al contributo musicale e di intrattenento de "The Johnnies", i balli di gruppo con i Corazón, il dj Massimo Gigli e la straordinaria partecipazione del dj Nicola Pigini.



La IV edizione #giograssello2020 continua a puntare sul tema della solidarietá: il ricavato degli incassi sarà dedicato alle scuole di Castelfidardo.



I contributi raccolti infatti verranno ripartiti e destinati agli Istituti comprensivi Soprani e Mazzini, all’Istituto Sant’Anna e all’ Istituto di Istruzione superiore IIS Meucci. I dolci di Carnevale così come i premi per le migliori maschere sono offerti dagli esercizi commerciali di Castelfidardo.



Il comitato #giograssello2020 organizzatore del Giovedì Grasso Castellano insieme alla Proloco e con il patrocinio del Comune di Castelfidardo, ringrazia sentitamente tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione della serata e da appuntamento a tutti a giovedì 20 febbraio con la grande festa in maschera di #giograssello2020. Prevendita biglietti presso Proloco Castelfidardo tel. 071 7822987.