Descrizione evento:

LA STANZA DELLA FANTASIA

Dedicato a Gianni Rodari

Produzione Nuovo Melograno

Scritto Diretto e Interpretato da Cristian Strambolini e Daniele Vocino

"È difficile fare le cose difficili: parlare al sordo, mostrare la rosa al cieco. Bambini, imparate a fare le cose difficili: dare la mano al cieco, cantare per il sordo, liberare gli schiavi che si credono liberi."

In occasione del centesimo anniversario dalla nascita del grande letterato per l’infanzia Gianni Rodari, trasformando le parole in vita, gli attori portano in scena le sue favole dinamiche, i suoi racconti variopinti, le sue intramontabili storie e i suoi bizzarri personaggi, in un turbinio di situazioni che, nella finzione del palco, puntano dritte alla verità, perché come diceva nei suoi testi "Nel paese delle bugie, la verità è una malattia".

IN PROGRAMMAZIONE

Venerdì 28 Febbraio 2020 Ore 18.00

Sabato 29 Febbraio 2020 Ore 18.00

Domenica 1 Marzo 2020 Ore 18.00