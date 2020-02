Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Escursione per godere del primo tramonto di Primavera da uno dei luoghi più panoramici del Conero per poi proseguire in notturna tra spettacolari affacci sul mare e l'atmosfera del bosco di notte. Prezzo adulti: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 250 m Tempo di percorrenza effettivo: 2 ore Lunghezza: 6 km Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Ore 17.15 presso Parcheggio sommitale Monte Conero, , Vedi tutti i dettagli nel nostro sito