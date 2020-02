Descrizione evento: Serata INDIMENTICABILE per il diritto di amare



comunicato stampa

Venerdì 28 febbraio, ore 21:30, teatro La Nuova Fenice di Osimo, serata INDIMENTICABILE, come INDIMENTICABILE è il titolo del cortometraggio del giovane regista marchigiano Gianluca Santoni che sarà proiettato.

Un’occasione per tutti per riconoscere il DIRITTO DI AMARE (questo è il titolo della serata), alle persone diversamente abili.

Il tema scottante e molto attuale delle relazioni tra disabilità e affettività, verrà trattato durante il dibattito direttamente dal regista presente in sala e dal dottor Alessandro Suardi, del centro Pegaso.

La proiezione è promossa dall’organizzazione di volontariato A PIENE MANI di Osimo che da anni svolge attività di promozione sociale per persone diversamente abili e di sostegno alle loro famiglie, in collaborazione con la ASSO ed il Comune di Osimo.

Entrata ad offerta libera, con incasso devoluto per l’acquisto di un pulmino per il trasporto dei disabili.