Descrizione evento: Escursione lungo alcuni sentieri del Monte Conero che conducono a luoghi nascosti dei boschi e che svelano i segni della presenza umana nel passato: Incisioni Rupestri, Grotte Romane e Cava Nascosta saranno alcune delle tappe di questo percorso tra storia e natura del “monte dei corbezzoli”! Percorso: Massignano - Pian dei Ciliegi - Cava Nascosta - Grotte Romane - Pian Grande - Monte - Incisioni Rupestri - Pian di Raggetti - Massignano. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di venerdì 28 febbraio. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 600 m Tempo di percorrenza effettivo: 2:30 ore Lunghezza: 9 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Bar Jolly, ore 10:00 (non pagate il parcheggio), Piazza Giacomo Brodolini, 9, 60020 Sirolo AN, Italia, Sirolo

Altri ritrovi Senigallia (AN), Bar Paola, Via Bruno 22, ore 9:00 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito