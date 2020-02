Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Un percorso escursionistico attraverso il cuore verde della città di Ancona, che rimane territorio del Parco naturale regionale del Monte Conero. Potrai ammirare incantevoli scorci senza mai perdere di vista il mare. Percorrerai sentieri densi di racconti e di storia per raggiungere la spiaggia del Passetto.



Una nostra Guida Ambientale Escursionistica ti condurrà alla scoperta dei tesori del Parco e potrai ammirare le grotte tipiche del Passetto.

Al tramonto, su richiesta, potrai degustare un delizioso aperitivo.



Per INFORMAZIONI e ACQUISTO BIGLIETTI:

https://www.appennino-incoming.it/escursione-guidata-parco-del-cardeto-ancona/

(Se desiderate essere seguiti telefonicamente durante l'acquisto online non esitate a contattarci)



APPENNINO INCOMING

Tel. +39 334 1178046

info@appennino-incoming.it



Incluso nella tariffa:

Assicurazione medico-bagaglio



Durata: 3 ore

Cosa portare: Abbigliamento e calzature adeguate alla stagione, abbigliamento a strati, acqua.

Si consigliano: macchina fotografica, binocolo.

Partecipanti: 30