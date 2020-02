Descrizione evento:

Comico di Zelig e Colorado, conduttore su Radio Kiss Kiss, Dario Cassini diventa noto al grande pubblico partecipando al programma televisivo Le Iene con Simona Ventura e per le sue apparizioni al Maurizio Costanzo Show. Nei suoi spettacoli di cabaret le donne sono sempre l’argomento principale per le loro manie, tic, fobie e per le diverse tecniche di corteggiamento da usare nei loro riguardi.

Apericena facoltativa in Caffetteria dalle ore 20,00.



In collaborazione con Gobbi Tappezzerie