Descrizione evento: Presentazione del libro di "Generazione desaparecida -

Storie di esili e ritorni di una generazione perduta nel Cile della dittatura militare" (Ventura edizioni)



con l'autore Giordano Vecchietti e la testimonianza di Ricardo Madrid de la Barra, cileno, esiliato, già dirigente nazionale del Mapu.



Dopo decenni dal golpe e a poche settimane dalla riforma costituzionale, l'autore presenta anche a Montecarotto, questa colleziona storie, testimonianze e lotte, che ha già girato tutta l'Italia e non solo.



Venerdí 27 marzo ore 21 presso il ridotto del teatro comunale, ingresso libero e gratuito.





Una storia romanzata inserita in un contesto storico con fatti veramente accaduti e personaggi realmente vissuti, ispirata dalle vicende di un amico “in fuga” quale simbolo dei tanti che in quel giorno maledetto videro la loro vita stravolta dagli eventi e che riuscirono a mettersi in salvo in ambasciate straniere, vivendo poi i lunghi anni dell’esilio prima di poter tornare in Patria. La generazione desaparecida è perciò quella che manca all’appello nella storia del Cile, quella che è stata estromessa con violenza da una feroce dittatura che ha eliminato i suoi esponenti più rappresentativi e che non ha potuto partecipare alla vita politico-sociale del proprio Paese ed esserne il necessario ricambio generazionale e ideale. Una generazione sopravvissuta come un naufrago aggrappato a una speranza che galleggiava nel mare in tempesta della tragica realtà, che ha lottato per vivere, con il dolore del distacco dai propri affetti più cari, con la solitudine dell’esilio e successivamente la felicità del giorno del ritorno della Democrazia. Una generazione di testimoni diretti per quelle future, para que nunca más, affinchè non accada mai più.



Giordano Vecchietti,

di Ancona. impegnato nel W.W.F., negli anni 80 è poi tra i fondatori della “Consulta nazionale per i Parchi” e ideatore ad Ancona della Fiera “Parcoproduce”. Componente della giunta del Parco Regionale del Conero, è collaboratore del settimanale satirico “Cuore”, con una propria rubrica. Dal 1995 al 2014 collabora con l’Ambasciata del Cile in Italia, promuovendo numerosi eventi economico-culturali in Italia ed in Cile, come la mostra a Potenza e Loreto su Pablo Neruda in Italia. E’ tra i patrocinatori dell’accordo culturale siglato a Recanati nel 2003 tra il Centro Studi Leopardiani e la Fondazione Pablo Neruda