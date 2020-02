Descrizione evento: LE DISOBBEDIENTI International Mail Art Project Omaggio a sei straordinarie Donne ed Artiste 8 marzo – 8 giugno 2020 Il Museo d’Arte Moderna e della Mail Art di Montecarotto inaugura domenica 8 marzo alle ore 17.00 la mostra “Le Disobbedienti – omaggio a sei straordinarie donne ed artiste”. Verranno esposte le opere dei 150 artisti provenienti da trenta Paesi del mondo che hanno partecipato all’International Mail Art Project organizzato dal Museo. L’iniziativa vede la collaborazione del Musinf di Senigallia, del Museo Nori de Nobili di Tre Castelli e dell’Associazione Carlo Emanuele Bugatti. Il Sindaco Giuseppe Paoloni nel testo in catalogo, sottolinea la natura del progetto che ha visto i tre centri museali collaborare per una iniziativa comune, scegliendo per inaugurare la significativa data dell’8 marzo. La mostra curata dal Direttore Stefano Schiavoni e dall’artista Anna Boschi, raccoglie gli interventi di operatori storici e di nuovi partecipanti al circuito internazionale della Mail Art ideato da Ray Johnson nel lontano 1962. Le opere sono state dedicate alle figure di Artemisia Gentileschi, Frida Kahlo, Charlotte Salomon, Berthe Morisot, Suzanne Valadon ed Elisabeth Vigèe Le Brun, sei differenti storie e vite cariche di fragilità, incomprensioni, pregiudizi, divieti, rifiuti…, ma che hanno portato queste artiste, appunto “le Disobbedienti” come le definisce e intitola il suo libro la scrittrice Elisabetta Rasy, ad affermarsi con puntigliosa determinazione e passione, superando difficoltà, compromessi, grandi dolori e delusioni ed a cambiare con la bellezza e la forza della loro opera, l’immagine e il posto della donna nel mondo dell’arte. La mostra potrà essere visitata dall’8 marzo al l’8 giugno, saranno organizzate visite guidate e laboratori didattici per le scuole.