Descrizione evento:

Trekking dal grande fascino alle pendici meridionali del Nerone, le più aspre e meno frequentate. Qui la roccia calcarea assume forme e colori del tutto insoliti grazie all’azione modellatrice del vento, del ghiaccio e della pioggia. Ad attenderci la stretta gola e la spettacolare cascata di Pian dell’Acqua, in una valle appartata e silenziosa del massiccio. A seguire, a poca distanza dal paese di Pieia, incontreremo il singolare arco di roccia che domina un’enorme voragine a forma di campana: si tratta dell’arco di Fondarca, un fenomeno di “carsismo di crollo”. Migliaia di anni fa l’intero complesso era una grotta nelle viscere della montagna alla quale poi è crollata la volta superiore in seguito a fenomeni erosivi e terremoti…

Cosa portare:

Mantella impermeabile, scarpe da trekking, acqua, abbigliamento a strati, pranzo al sacco.

Camminata 4 h, Dislivello 650 m, Lunghezza 9 km



Quota: Pagamento anticipato € 18 - Pagamento sul posto € 20

LA QUOTA COMPRENDE

Guida naturalistica al seguito;

Trekking guidato nel massiccio del Monte Nerone.

Fine attività: h 17,30 circa – Spostamenti: con mezzi propri

Ritrovo: h 8,30 Panama Bakery Cafè (Pasticceria Longhini) Via della Giustizia 34, Fano (PU) – h 9,15 ex distributore Erg c/o Ristorante Pizzeria El Paso, Pianello, Cagli (PU)

Punti d’interesse: cascata di Pian dell'Acqua, arco naturale di Fondarca.

Come iscriversi: evento a numero chiuso, prenotazione obbligatoria tramite e-mail, al telefono fisso (in orario ufficio) o al cellulare. Pagamento in contanti sul posto € 20. Pagamento anticipato quota € 18 tramite bonifico o PayPal o Satispay (in descrizione indicare luogo, data e numero partecipanti all’evento). Verificare che ci sia la disponibilità di posti prima di eseguire il pagamento.



Telefono: +39 0721 482607 (lun/ven 9,30-18,30)

Cell. +39 338 7145465 Whattsapp +39 3703028464



Cancellazione: in caso di sostituzione di uno o più iscritti con altri non è prevista nessuna penale. In caso di annullamento almeno cinque giorni prima dell’escursione è previsto un rimborso dell’intera quota versata; dopo tale termine la penale è pari al 50% della quota versata. In caso di annullamento a meno di 24 ore dall’evento non è previsto alcun rimborso.